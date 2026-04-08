Κρήτη: 43χρονος συνελήφθη με πάνω από 23.000 παράνομες κροτίδες

Συνολικά 23.240 παράνομες κροτίδες εντόπισαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στη Σητεία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών ενόψει του Πάσχα.

Η έρευνα με τη συμμετοχή αστυνομικών του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του αστυνομικού τμήματος Σητείας έγινε σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 43χρονου ημεδαπού ο οποίος συνελήφθη, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Σητείας.