Κρήτη: 43χρονος συνελήφθη με πάνω από 23.000 παράνομες κροτίδες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συνολικά 23.240 παράνομες κροτίδες εντόπισαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στη Σητεία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών ενόψει του Πάσχα.
Η έρευνα με τη συμμετοχή αστυνομικών του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του αστυνομικού τμήματος Σητείας έγινε σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 43χρονου ημεδαπού ο οποίος συνελήφθη, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Σητείας.
