Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που νωρίτερα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας είχε συλληφθεί την Τρίτη σε κατάσταση μέθης να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί για παλαιότερες ίδιες παραβάσεις και σήμερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού κινήθηκε εναντίον του ποινική διαδικασία.

Ωστόσο, μόλις έφυγε από το τμήμα, ο 55χρονος πήρε πάλι αυτοκίνητο και κινήθηκε στην ιρλανδική διάβαση, στην οποία είχε χάσει την ζωή του ένας αγρότης την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε παρασυρθεί με το τρακτέρ του από τα ορμητικά νερά.

Η κατάσταση στο σημείο είναι δύσκολη αφού οι άνδρες της ΕΜΑΚ βλέπουν το όχημα, διακρίνουν και τον ίδιο νεκρό αλλά δεν μπορούν να τον προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σταμάτησαν για απόψε οι έρευνες καθώς η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή και θα ξεκινήσουν ξανά αύριο για να ανασύρουν το αμάξι με τη σορό του άνδρα.

Στο έργο των ερευνών συνέδραμαν πέρα από την 4η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική υπηρεσία, η Ελληνική Αστυνομία και διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ζητήθηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και αναμένονται δύτες αύριο στην περιοχή για τη συνέχιση των ερευνών και με τη συνδρομή των δυτών.

