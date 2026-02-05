MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση

Φωτογραφία: fonirodopis.gr
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που νωρίτερα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας είχε συλληφθεί την Τρίτη σε κατάσταση μέθης να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί για παλαιότερες ίδιες παραβάσεις και σήμερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού κινήθηκε εναντίον του ποινική διαδικασία.

Ωστόσο, μόλις έφυγε από το τμήμα, ο 55χρονος πήρε πάλι αυτοκίνητο και κινήθηκε στην ιρλανδική διάβαση, στην οποία είχε χάσει την ζωή του ένας αγρότης την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε παρασυρθεί με το τρακτέρ του από τα ορμητικά νερά.

Η κατάσταση στο σημείο είναι δύσκολη αφού οι άνδρες της ΕΜΑΚ βλέπουν το όχημα, διακρίνουν και τον ίδιο νεκρό αλλά δεν μπορούν να τον προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σταμάτησαν για απόψε οι έρευνες καθώς η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή και θα ξεκινήσουν ξανά αύριο για να ανασύρουν το αμάξι με τη σορό του άνδρα.

Στο έργο των ερευνών συνέδραμαν πέρα από την 4η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική υπηρεσία, η Ελληνική Αστυνομία και διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ζητήθηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και αναμένονται δύτες αύριο στην περιοχή για τη συνέχιση των ερευνών και με τη συνδρομή των δυτών.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Κομοτηνή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άρης: Η ενημέρωση για τους τραυματίες ενόψει ΠΑΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Η Τεχεράνη ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα επιδείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο Ομάν

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε με τη μητέρα της στο καμαρίνι – Δείτε το βίντεο

ΓΥΝΑΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ξηρό δέρμα: Πώς να το αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας του – “Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα νομίζω”