Άγιος Δημήτριος: Αναζητούν τα κίνητρα για τη δολοφονία του 25χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την δολοφονία του 25χρονου το βράδυ της Τετάρτης (22.04.2026) στον Άγιο Δημήτριο.

Η δολοφονία έγινε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο με το σοκ να είναι τεράστιο. Ο 25χρονος που δέχτηκε χτύπημα στην καρδιά με αιχμηρό αντικείμενο είναι γιος ανώτατου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχουν περάσει ήδη στα χέρια του ελληνικού FBI, ενώ δεν αποκλείεται ο δράστης ή οι δράστες να σκότωσαν τον 25χρονο σε άλλο σημείο του Πάρκου Ασυρμάτου και να τον μετέφεραν εκεί που βρέθηκε νεκρός. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι ο νεαρός να διένυσε λίγα μέτρα, προσπαθώντας αιμόφυρτος να φτάσει στην άκρη του πάρκου, καθώς βρέθηκαν κηλίδες αίματος στην περιοχή.

Στις 9.15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει στοχευμένο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στο στήθος, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Τα προσωπικά αντικείμενα του νεαρού βρέθηκαν στο σημείο, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στον αποκλεισμό του ενδεχομένου ληστείας.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έρευνες στην περιοχή, αναζητώντας κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στο ρίξουν φως στην υπόθεση. Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό είναι ιδιαίτερα δύσβατο, βαθιά μέσα στο πάρκο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καταγραφή καθαρών εικόνων από κάμερες καταστημάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Πηγή: newsit.gr