Κομοτηνή: Οδηγός προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά – Βίντεο από το σημείο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) στην Κομοτηνή, όταν ένας άνδρας πήγε να περάσει με το αμάξι του ιρλανδική διάβαση, η οποία ήταν κλειστή, στην περιοχή του Ηφαίστου και παρασύρθηκε από τον ποταμό Βοσβόζη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο όχημά του. Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες και η ΕΜΑΚ Κομοτηνής.

Aξίζει να σημειωθεί πως οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή ήταν κλειστές σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν τοποθετήσει και κώνους, ο οδηγός όμως τους αγνόησε για να περάσει από την ιρλανδική. Τέλος, στην περιοχή ήταν πολύ ορμητικά τα νερά του ποταμού.

