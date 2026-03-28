Κιλκίς: Μπούκαραν σε καταστήματα και άρπαξαν σωλήνες χαλκού, προϊόντα και συσκευές αξίας πάνω από 4.000 ευρώ

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/3) διέπραξαν δύο κλοπές από καταστήματα σε περιοχή του Κιλκίς, απ’ όπου αφαίρεσαν σωλήνες χαλκού, προϊόντα και ηλεκτρικές συσκευές, συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Μέρος των κλοπιμαίων κατασχέθηκε από τις οικίες τους και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του.