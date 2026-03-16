Κιλκίς: Χειροπέδες σε 48χρονο οδηγό μηχανής που έτρεχε με 223 χιλιόμετρα/ώρα – Δείτε φωτο

Συνελήφθη χθες (15 Μαρτίου 2026) το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς, ένας 49χρονος Σκοπιανός καθώς εντοπίστηκε στον περιφερειακό του Κιλκίς να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα με ταχύτητα 223 χιλιόμετρα/ώρα, σε σημείο που το όριο ταχύτητας είναι 110 χιλιόμετρα/ώρα.

Το προαναφερθέν δίκυκλο ακινητοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας, που διενεργεί την προανάκριση.