ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πένθος επικρατεί στον Πλατανιά των Χανίων για τον θάνατο ενός 77χρονου, ο οποίος ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας (23/2) έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοκτόνησε με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι προσπάθειες παροχής βοήθειας ήταν ανεπιτυχείς, καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Χανιά

