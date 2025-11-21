MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Παγκράτι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το θύμα ήδη βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

