Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Παγκράτι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το θύμα ήδη βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.