Γιάννης Λάλας: Στο μπαλκόνι του σαλέ “γάζωσαν” με καλάσνικοφ τον 42χρονο – Δείτε τις φωτογραφίες

Στο μπαλκόνι του σαλέ στην Αράχωβα όπου βρισκόταν μαζί με μια γυναίκα έπεσε νεκρός από τα πυρά των καλάσνικοφ των δολοφόνων του ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, το βράδυ του Σαββάτου (01/11).

Λίγα λεπτά μετά τις 23:00 χθες ο Γιάννης Λάλας κατέβηκε βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ στην Αράχωβα, όπου οι άγνωστοι δράστες τον περίμεναν, και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 42χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του, όμως δεν τα κατάφερε.

Δείτε τις φωτογραφίες του Intime:

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το όχημα βρέθηκε καμμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάθηκαν στο σκοτάδι.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση. Ο αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤNews.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο ο 42χρονος είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα για τη νέα αυτή υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.