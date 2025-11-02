Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα – Μέλος της Greek Mafia και βασικός ύποπτος για την δολοφονία Καραϊβάζ

Νεκρός βρέθηκε ο 41χρονος Γιάννης Λάλας, πρόσωπο γνωστό στις αστυνομικές αρχές για τη δράση του στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και κατηγορούμενος στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο Λάλας εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα ολοσχερώς καμένο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο σενάριο μιας ακόμη στοχευμένης εκτέλεσης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων «ξεκαθαρισμάτων» στους κόλπους της λεγόμενης Greek Mafia.

Ο Λάλας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές ως βασικός ύποπτος για το συμβόλαιο θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 — υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Αν και μαζί με τον αδελφό του είχε οδηγηθεί σε δίκη, αθωώθηκε τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών. Είχε επίσης εμπλακεί στην έρευνα για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, αλλά και εκεί η υπόθεση κατέληξε σε απαλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά του συνέχιζε να ακούγεται σε κύκλους της παρανομίας, συνδεόμενο με υποθέσεις συμβολαίων, λαθρεμπορίου καυσίμων και εκβιασμών.

Τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής επίθεσης έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, ιδιοκτησίας του. Οι δράστες τον είχαν καταδιώξει και πυροβολήσει με αυτόματα όπλα, ωστόσο γλίτωσε χάρη στη θωράκιση του οχήματός του. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν διακριτικά και απέφευγε δημόσιες εμφανίσεις, φοβούμενος νέο χτύπημα.

Η επιλογή της Αράχωβας ως τόπου εκτέλεσης αιφνιδίασε τους αστυνομικούς, καθώς δεν υπήρχε προφανής σύνδεση του Λάλα με την περιοχή. Το σκηνικό, ωστόσο, δείχνει χειρουργικά οργανωμένη ενέργεια: σύντομο χτύπημα, καθαρή εκτέλεση, καμένο όχημα για εξαφάνιση στοιχείων. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς λίγο πριν εντοπιστεί το πτώμα, ενώ ακολούθησαν εκρήξεις από το φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά αν η εκτέλεση συνδέεται με τις πρόσφατες ανακατατάξεις στα κυκλώματα εκβιαστών και λαθρεμπόρων καυσίμων. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο Λάλας είχε έρθει σε αντιπαράθεση με ισχυρές ομάδες του υποκόσμου. «Ήταν θέμα χρόνου να τον βρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Αστυνομίας, κάνοντας λόγο για έναν φαύλο κύκλο εκδικήσεων που δεν δείχνει να έχει τέλος.

Με τον θάνατό του, κλείνει ένας ακόμη αιματηρός κύκλος στον κόσμο της Greek Mafia. Για τις αρχές, όμως, η υπόθεση μόλις ξεκινά — καθώς ο Γιάννης Λάλας θεωρείται ότι γνώριζε πολλά για το δίκτυο ανθρώπων, επιχειρήσεων και «προστασιών» που εξακολουθεί να δρα στο σκοτάδι κάτω από τη βιτρίνα της νόμιμης επιχειρηματικότητας.