Ένταση μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στον κόμβο του Κιάτου – Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στον κόμβο του Κιάτου, όταν οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν να να κλείσουν τον δρόμο.

Η διαμαρτυρία αποτελεί, σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, απάντηση στις ενέργειες της κυβέρνησης.

Βίντεο από την ένταση μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ

«Η καθυστέρηση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και το κύμα ζωονόσων της κτηνοτροφίας επιτείνουν την κρίση, ενώ ο διάλογος με την Πολιτεία παραμένει αποσπασματικός και προσχηματικός…», αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής σύμφωνα με τον Απόηχο.

«Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα: πληρωμές ενισχύσεων χωρίς περικοπές, δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους από το χωράφι στο ράφι, ριζική αλλαγή του Κανονισμού ΕΛΓΑ, άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και μόνιμος, θεσμικός και όχι επικοινωνιακός διάλογος με την Κυβέρνηση».

Η Συντονιστική καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό «παρών» στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση.

Την ίδια ώρα αγρότες έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα.