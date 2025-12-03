MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ “έσπασαν” το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αποφασισμένοι να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα και να το αποκλείσουν είναι οι αγρότες του νομού Σερρών.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στον Λευκώνα με σκοπό να ξεκινήσουν με τα τρακτέρ τους προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο έστησαν φραγμό με κλούβες προκειμένου να εμποδίσουν την κίνηση των αγροτών προς τον Προμαχώνα.

Οι αγρότες κατάφεραν να “σπάσουν” τον φραγμό κινούμενοι εκτός του δρόμου και πέρασαν τον φραγμό της Αστυνομίας.

Δείτε εικόνα από τον Λευκώνα μετά το 00:40 του βίντεο της ΕΡΤ:

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον ΑΣ Άρης: “Απαλλαγή από βραχνά δεκαετιών”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσιάρας: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Μάλγαρα: Έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη οι αγρότες

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: Έλεγε να μην τρώμε έξω κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή και τον ξεφτιλίζουμε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Συντονισμός αγροτικών κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία – Αποφάσεις για τελωνείο Νίκης και Σιάτιστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ