Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ “έσπασαν” το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα – Δείτε βίντεο

Αποφασισμένοι να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα και να το αποκλείσουν είναι οι αγρότες του νομού Σερρών.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στον Λευκώνα με σκοπό να ξεκινήσουν με τα τρακτέρ τους προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο έστησαν φραγμό με κλούβες προκειμένου να εμποδίσουν την κίνηση των αγροτών προς τον Προμαχώνα.

Οι αγρότες κατάφεραν να “σπάσουν” τον φραγμό κινούμενοι εκτός του δρόμου και πέρασαν τον φραγμό της Αστυνομίας.

Δείτε εικόνα από τον Λευκώνα μετά το 00:40 του βίντεο της ΕΡΤ: