Ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του Σουδανού που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στις τρεις χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα μετά από αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών έξω από ΓΑΔΑ, όπου απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο και αυτή την ώρα τα υπολείμματα εξετάζονται από πυροτεχνουργούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

‘Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος κρατούσε στο χέρι μια χειροβομβίδα και είχε άλλες δύο σε σακίδιο πλάτης που έφερε μαζί του.

Ο συναγερμός σήμανε όταν πλησίασες τον σκοπό της ΓΑΔΑ και του είπε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά.

Αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή και διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ