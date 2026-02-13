MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλή για έκρηξη βόμβας στην Ευκαρπία αποδείχτηκε φάρσα

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα σε ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης για έκρηξη βόμβας σε συνεργείο περιποίησης αυτοκινήτων της Ευκαρπίας.

Συγκεκριμένα, άγνωστος τηλεφώνησε στην ιστοσελίδα και τόνισε πως θα εκραγεί βόμβα στις 17:40 στην οδό 25ης Μαρτίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, απέκλεισαν την περιοχή και πραγματοποίησαν έρευνες με σκύλους. Τελικά αποδείστηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ηα στυνομία εκτιμά ότι το προειδοποιητικό τηλεφώνημα οφείλεται σε προσωπικές διαφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με άλλο άτομο.

