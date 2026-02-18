Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια

Σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού, προχώρησαν στελέχη του ελληνικού FBI, βρίσκοντας κρυμμένα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους, αυτοσχέδια μαχαίρια.

Η έφοδος έγινε την Τρίτη με το ελληνικό FBI να «χτενίζει» κάθε γωνία των φυλακών προσπαθώντας να βρουν όσα είχαν κρύψει οι έγκλειστοι, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, βρήκαν αυτοσχέδια μαχαίρια στην Δ’ Πτέρυγα.