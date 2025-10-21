Δημογλίδου: Ενεργοποίησε το panic button η αστυνομικός που δέχθηκε επίθεση – Δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης

Το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος της αστυνομικού, που κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, σε βίντεο μέσω κοινωνικών δικτύων, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πρόσθεσε ότι η καταγγέλλουσα είχε ενεργοποιημένο το panic button στο κινητό της από προηγούμενο περιστατικό με τον ίδιο δράστη, το οποίο χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία φαίνεται ότι η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση βρέθηκε τυχαία στο ίδιο τραπέζι με τον δράστη, τον οποίο δυστυχώς δεν ακινητοποίησε κανείς μέχρι να φτάσει η αστυνομία, με αποτέλεσμα να διαφύγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, πρόσθεσε.

Για τον αστυνομικό, ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, το Αυτόφωρο έληξε και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό ήταν άμεση, συνέχισε η κ. Δημογλίδου, ο ίδιος ο διοικητής του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Αλίμου έφτασε στο σημείο.

Δυστυχώς, ο δράστης έφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη, υπάρχει και προηγούμενο περιστατικό κατόπιν καταγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ποινική εξέλιξη.

«Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές για τον ίδιο άνθρωπο στο παρελθόν, δεν μπορούμε να μιλάμε με συγκάλυψη» είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι το θύμα προστατεύεται από αστυνομικούς με διακριτική παρουσία.

Για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Δημογλίδου είπε ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να διασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια όχι μόνο στον άγνωστο Στρατιώτη, αλλά σε όλη την ευρύτερη περιοχή. «Δεν έχουμε λόγο να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον νόμο, ας περιμένουμε να δούμε τι λέει η τροπολογία» κατέληξε.

Για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα είπε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στοιχεία που να εμπλέκουν κι άλλο άτομο στον υπόθεση.