Χολαργός: “Είχε βγάλει το κινητό του και τον φωτογράφιζε” λέει ο πατέρας του 10χρονου που προσπάθησε να το παρασύρει ο 69χρονος

Ανάστατοι είναι οι γονείς στον Χολαργό από τη δράση του 69χρονου παιδόφιλου, ο οποίος το τελευταίο δίμηνο προσεγγίζει ανήλικα παιδιά και τα δελεάζει δίνοντας τους γλυκά προκειμένου να τον ακολουθήσουν στο σπίτι του.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο «μυστηριώδης» άνδρας έχει βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν και μάλιστα για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, το 2019 στην Ηγουμενίτσα.

Παρόλα αυτά ο 69χρονος κυκλοφορεί ελεύθερος και στήνει καρτέρι στα υποψήφια, ανήλικα θύματά του, δίνοντάς τους ακόμη και ραβασάκια με τα οποία τα καλεί στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, τελευταίο του θύμα ήταν ένα 10χρονο αγόρι το οποίο ο 69χρονος πλησίασε ενώ είχε βγάλει το σκύλο βόλτα και του έλεγε να τον ακολουθήσει τάζοντάς του καραμέλες. Το μεσημέρι της προηγούμενης Πέμπτης, το παιδί έκανε περίπατο μαζί με το σκύλο του όταν είδε τον παιδόφιλο να τον σταματά στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Σερίφου και να του πιάνει την κουβέντα.

«Ο γιός μου δέχθηκε παρενόχληση από το συγκεκριμένο πριν από μια εβδομάδα. Το παιδί είναι 10 χρονών και είχε βγάλει βόλτα το σκύλο. Αυτός τον περίμενε στη γωνία Αριστείδου και Σερίφου και τον πήρε από πίσω. “Αγοράκι έλα να σου δώσω κάτι καραμέλες”, του έλεγε. Ο γιος μου τρόμαξε και άρχισε να πηγαίνει πιο γρήγορα για να τον αποφύγει αλλά αυτός τον ακολούθησε και είχε βγάλει και το κινητό του και τον φωτογράφιζε. Για τον συγκεκριμένο έχει δώσει κατάθεση στην Αστυνομία και ο πατέρας ενός φίλου του γιου μου στον οποίο έλεγε να πάνε σπίτι του για να δουν μαζί ταινία», λέει στο protothema.gr ο πατέρας του ανήλικου.

Μαθητής Λυκείου του Χολαργού, την αδελφή του οποίου έχει προσεγγίσει ο «μυστηριώδης» άνδρας, περιγράφει στο protothema.gr τη νοσηρή δράση του στην ευρύτερη περιοχή.

«Αυτόν τον έχουν πετύχει διάφοροι σε 3 σημεία, πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Νταμάρι και Κύπρου, έχουν δει διάφοροι. Προσεγγίζει μικρά παιδιά, ηλικίας από ο,τι καταλαβαίνω Δημοτικού και Γυμνασίου, και τους ζητά να μπουν στο αμάξι του, να τους πάει στο σπίτι, τους ρωτά που είναι οι γονείς τους. Έχει προσφέρει σε παιδιά μπανάνες, καραμέλες. Αυτός είναι γύρω στα 60, υπήρξε προπονητής αυτό ξέρουμε, ψαρό μαλλί, αραιό μαλλί, κανονικού αναστήματος. Λέει στα παιδιά “έλα στο αμάξι να σε πάω στους γονείς σού” με ένα τέτοιο ύφος τους μιλά», αναφέρει ο ίδιος.