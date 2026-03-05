MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν συνολικά 13 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν -2-διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (12-1-2026) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Ορεστιάδας, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν μία αλλοδαπή διακινητή, διότι την εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δέκα μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα ΤμήματαΣυνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Σαπών.

