ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαμός στην Εθνική Οδό: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με νταλίκα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), όταν 62χρονος οδηγός κινούνταν για περίπου 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Αλμυρού Μαγνησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί. Ο 62χρονος, με καταγωγή από τα Φάρσαλα και κατευθυνόμενος προς τη Λαμία, εξήλθε από τον κόμβο Αερινού και, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr, λόγω μέθης εισήλθε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγώντας ανάποδα για αρκετά χιλιόμετρα, λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Το όχημα του 62χρονου ακινητοποιήθηκε στις μεταλλικές μπάρες ασφαλείας, ενώ διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν 0,94 και 0,90 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25.

Όπως ήταν φυσικό ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Κατά τη διαδικασία ζήτησε και έλαβε αναβολή, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και να του διοριστεί συνήγορος.

Η δίκη ορίστηκε για την Τετάρτη, με τον κατηγορούμενο να παραμένει κρατούμενος έως τότε.

Οδηγός Τροχαίο ατύχημα

