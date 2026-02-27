MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Βρέθηκαν οστά σε παραλία – Ανέλαβε την υπόθεση η αρχαιολογική υπηρεσία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική, καθώς διερχόμενος πολίτης εντόπισε οστά σε παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τετάρτη (25/02) στην παραλία του Πολύχρονου, στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής βρέθηκε ένα κρανίο, ενώ σήμερα (27/02) βρέθηκαν κάποια οστά.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστά, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως το συμβάν το έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία, και τα ευρήματα δεν παρουσιάζουν κανένα εγκληματολογικό ενδιαφέρον.

Τέλος, η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν συνδέεται με το σορό που βρέθηκε σε σακούλες στο Πευκοχώρι.

Ελληνική Αστυνομία Χαλκιδική

