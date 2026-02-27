Χαλκιδική: Βρέθηκαν οστά σε παραλία – Ανέλαβε την υπόθεση η αρχαιολογική υπηρεσία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική, καθώς διερχόμενος πολίτης εντόπισε οστά σε παραλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τετάρτη (25/02) στην παραλία του Πολύχρονου, στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής βρέθηκε ένα κρανίο, ενώ σήμερα (27/02) βρέθηκαν κάποια οστά.
Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστά, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως το συμβάν το έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία, και τα ευρήματα δεν παρουσιάζουν κανένα εγκληματολογικό ενδιαφέρον.
Τέλος, η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν συνδέεται με το σορό που βρέθηκε σε σακούλες στο Πευκοχώρι.