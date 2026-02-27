Θρίλερ στη Χαλκιδική: Αγνώστων στοιχείων η σορός που βρέθηκε σε σακούλες, αναμένονται απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες ένα θρίλερ στη Χαλκιδική, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός σε σακούλες σε περιοχή του Πευκοχωρίου.

Το μακάβριο εύρημα αντίκρισαν εργαζόμενοι του δήμου που έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γλαρόκαβου. Αργά το απόγευμα εντόπισαν σακούλα με ανθρώπινα μέλη. Αμέσως ειδοποίησαν τον πρόεδρο του Πευκοχωρίου και αυτός με την σειρά του τις Αρχές.

«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», δήλωσε χθες στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα οστά βρίσκονταν αρχικά μέσα στη βαλίτσα που έχει εντοπιστεί πλησίον του σημείου ενώ οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη που εντοπίστηκαν ήταν σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε χθες το βράδυ ιατροδικαστής ωστόσο η κατάσταση της σορού ήταν τέτοια που δεν επέτρεψαν να προσδιοριστούν το φύλο και η ηλικία.

Τα στοιχεία αυτά όπως και η ακριβής αιτία του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση με τη διενέργεια νεκροτομής αλλά και εργαστηριακών εξετάσεων.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και στελέχη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.