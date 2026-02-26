Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες στον Γλαρόκαβο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Χαλκιδική μετά την εύρεση σορού σε αποσύνθεση μέσα σε σακούλες στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, εργαζόμενοι του δήμου που έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής, εντόπισαν σακούλα με ανθρώπινα μέλη. Αμέσως ειδοποίησαν τον πρόεδρο του Πευκοχωρίου και αυτός με την σειρά του τις Αρχές.

Αυτή την ώρα σπεύδει ιατροδικαστής ενώ η πρώτη εικόνα δείχνει τα ανθρώπινα μέλη βρίσκονται στο στάδιο προχωρημένης σήψης-μουμιοποίησης.