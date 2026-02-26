MENOY

Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε στη Χαλκιδική – “Είδα το χέρι μέσα στη σακούλα, φορούσε δαχτυλίδι” λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα οστά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Πευκοχωρίου.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβου, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης: «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.

