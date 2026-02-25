Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά κλειδιά του αυτοκινήτου και τράκαρε στην Οινόη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ανήλικο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην Οινόη, με έναν 14χρονο από τη Χαλκίδα να παίρνει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της οικογένειας και να καρφώνεται σε δέντρο.

Το νέο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην περιοχή της Οινόης Βοιωτίας, κοντά στα όρια με τον Δήμο Χαλκιδέων, ενώ οι μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με οδηγό έναν ανήλικο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, είναι ακόμη νωπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο 14χρονος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του, να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να προσέκρουσε σε δέντρο. Από την πρόσκρουση, ο ανήλικος οδηγός “έφυγε”, από το παρμπρίζ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο 14χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.