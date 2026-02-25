MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά κλειδιά του αυτοκινήτου και τράκαρε στην Οινόη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ανήλικο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην Οινόη, με έναν 14χρονο από τη Χαλκίδα να παίρνει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της οικογένειας και να καρφώνεται σε δέντρο.

Το νέο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην περιοχή της Οινόης Βοιωτίας, κοντά στα όρια με τον Δήμο Χαλκιδέων, ενώ οι μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με οδηγό έναν ανήλικο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, είναι ακόμη νωπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο 14χρονος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του, να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να προσέκρουσε σε δέντρο. Από την πρόσκρουση, ο ανήλικος οδηγός “έφυγε”, από το παρμπρίζ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο 14χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

ΕΚΑΒ Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καταδικάστηκε ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πάνω από 16.000 τροχαίες παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα από 20 έως 23 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ο “Πιο Αδύναμος Κρίκος” επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Πότε κάνει πρεμιέρα το θρυλικό τηλεπαιχνίδι

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κώστας Αντετοκούνμπο: Το σχόλιο του Γιάννη για να κόψω το μπάσκετ, με πλήγωσε και με άλλαξε