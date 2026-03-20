Αθήνα: Πρόστιμο 2000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στον Λυκαβηττό

Φωτογραφία: Intime
Ειδική επιχείρηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λόφο του Λυκαβηττού οπού μεταξύ άλλων, από τους αστυνομικούς επιβλήθηκε πρόστιμο 2000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο του.

Κατά την επιχείρηση της Τροχαίας έγιναν έλεγχοι σε αυτοκίνητα και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Αθήνα Τροχαία

