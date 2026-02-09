MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Κηφισού

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (9/2/2026) στον Κηφισό όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο πεζός, μετά το τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού, διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω της παράσυρσης, στο σημείο έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές.

Συγκεκριμένα το ρεύμα προς Πειραιά είναι στα «κόκκινα», ενώ οι αρχές βρίσκονται στο χώρο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και προανάκριση του ατυχήματος.

Παράσυρση

