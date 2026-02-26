MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εγκληματιών που σαμπόταραν την τηλεδιοίκηση στο Πλατύ

THESTIVAL TEAM

Σοβαρές φθορές σε περισσότερα από τρία σημεία εντοπίστηκαν στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στον Πλάτανο Ημαθίας.

Οι δράστες έσπασαν τα τσιμέντα που καλύπτουν τα καλώδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσαν φθορές και δεν αφαίρεσαν κάτι, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δολιοφθορά.

«Δύο ημέρες πριν την επέτειο, κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» κατήγγειλε το πρωί ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συνεργεία που έχουν σπεύσει στο σημείο εργάζονται για την αποκατάσταση των φθορών εντός των επόμενων ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται πως αρχικά ξεκίνησαν να βολιδοσκοπούν τα σημεία από την περασμένη Παρασκευή, ημέρα που παρατηρήθηκαν οι πρώτες φθορές.

Σε πρώτη φάση αποκαταστάθηκαν ωστόσο χθες το βράδυ επανήλθαν για ολοκληρώσουν το σχέδιο τους κατά μήκος του άξονα του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι δράστες χτύπησαν σε σημεία που δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα και αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας για τη συλλογή γενετικού υλικού, που θα οδηγήσει στον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

