MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Έσπασαν τσιμέντα και έκοψαν καλώδια στο Πλατύ

|
THESTIVAL TEAM

Στην καταγγελία ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» πρροχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκαλύπτοντας δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ της Ημαθίας.

Δείχνοντας τις σχετικές φωτογραφίες στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκη είπε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τα Τέμπη.

Όπως εξήγησε «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη. Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν».

Ημαθία Κωνσταντίνος Κυρανάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αίγιο: Νέες φωτογραφίες με τα τραύματα των παιδιών – “Ο 46χρονος έκρυψε την καραμπίνα και πήγε για ύπνο”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο – Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Έως 15 ευρώ τη βραδιά ο τουριστικός φόρος στη Βαρκελώνη – Διπλασιάζεται το τέλος για επισκέπτες