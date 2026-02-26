Κυρανάκης: Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Έσπασαν τσιμέντα και έκοψαν καλώδια στο Πλατύ
Στην καταγγελία ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» πρροχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκαλύπτοντας δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ της Ημαθίας.
Δείχνοντας τις σχετικές φωτογραφίες στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκη είπε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τα Τέμπη.
Όπως εξήγησε «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη. Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν».
