Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο – Δείτε φωτο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:30 δύο οχήματα συγκρούστηκαν έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. Όπως μεταδίδει το proininews.gr, συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένα τρίχρονο παιδί.

Στο σημείο κλήθηκε κι η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει μία γυναίκα από το ένα όχημα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως επέβαινε στο όχημα στο οποίο ήταν και το παιδί που έχασε τη ζωή του.

