MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:30 δύο οχήματα συγκρούστηκαν έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. Όπως μεταδίδει το proininews.gr, συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένα τρίχρονο παιδί.

Στο σημείο κλήθηκε κι η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει μία γυναίκα από το ένα όχημα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως επέβαινε στο όχημα στο οποίο ήταν και το παιδί που έχασε τη ζωή του.

Δείτε φωτογραφία του proininews.gr από το σημείο:

Καβάλα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

