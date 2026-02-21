MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αίγιο: Νεαροί δέχτηκαν πυροβολισμούς – Τραυματίστηκαν από τα σκάγια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τα ίχνη του αγνώστου που πυροβόλησε εναντίον 4 νεαρών περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Τα θύματα περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος και ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο.

Η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα πυροβόλησε από σπίτι.

Αίγιο

Διαβάστε μας στο Google News

