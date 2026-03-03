MENOY

Αγρίνιο: Νεκρός 61χρονος πατέρας δύο παιδιών σε τροχαίο, έπεσε σε χαντάκι με τη μηχανή του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 61χρονο Φώτη Καρκαλή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε στο τέρμα της οδού Κυριαζή – ένας δρόμος που περνά μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άτυχος 61χρονος, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 61χρονο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του.

Ο 61χρονος εργάζονταν για πολλά χρόνια σε φαρμακείο και τα τελευταία χρόνια δούλευε ως διανομέας.

