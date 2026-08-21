Άγιος Δημήτριος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι – “Τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη”

Σε σοκ βρίσκεται ο 18χρονος από τον Άγιο Δημήτριο μετά την αιματηρή απόπειρα ληστείας με μαχαίρι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (18.08.2026).

O νεαρός από τον Άγιο Δημήτριο είχε ξεκινήσει να πάει για προπόνηση και παραλίγο να χάσει τη ζωή του ύστερα από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι από 23χρονο που ήθελε να του αρπάξει χρήματα. Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου μιλώντας στο Star. Το παιδί του, το οποίο είναι αθλητής ποδοσφαιρικής ομάδας του Αγίου Δημητρίου, περπατούσε για να πάει στην προπόνηση όταν δέχτηκε την επίθεση.

«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: “Δώσε μου ό,τι έχεις…” Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη…», ανέφερε ο πατέρας του 18χρονου που προσθέτει. «Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης».

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε κοντά στον 18χρονο αμέσως μετά την επίθεση είπε. «Ακούσαμε ‘’Βοήθεια, βοήθεια!’’. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό».

Αρχικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης απείλησε λεκτικά, στη συνέχεια άσκησε σωματική βία, ενώ δεν δίστασε να βγάλει το μαχαίρι και να τον καρφώσει.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτο με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη. Μετά την αιματηρή επίθεση, ο 23χρονος δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη.