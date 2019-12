Ημέρα Αγάπης και Αλληλεγγύης, στην πλατεία Καρατάσου, διοργανώνει, σήμερα Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κώστα Καλδάρα, με την συμμετοχή φορέων, συλλόγων και της κοινωνίας της Νάουσας.



Πρόγραμμα εκδηλώσεων

• 12.30 Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από την Χορωδία ΚΑΠΗ Ν.Π.Κ.Π. & Α Δήμου Νάουσας

• 13.00 ανάγνωση ποιημάτων από Ελληνόπουλα και Προσφυγόπουλα

(αναφορά και άκουσμα στο μουσικό κομμάτι « Το τραγούδι της Ειρήνης» της κ. Σερδαρίδου)

• 13.30 μουσική παράσταση από τα προσφυγόπουλα- συμμετοχή της ομάδας Glee από την Εστία Μουσών

• 14.00 Μουσική παράσταση από το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( ΕΕΕ.ΕΚ) Νάουσας, φωνή : η μαθήτρια Κατερίνα Καμτσικά, πιάνο: η καθηγήτρια Μαριλένα Σάλτα.

Παράλληλη δράση: οι καλλιτέχνες Κώστας Καλδάρας και Αλέξανδρος Τσάκωνας ζωγραφίζουν με θέμα : «Αγάπη και Αλληλεγγύη»

• 14.30 χριστουγεννιάτικες χορογραφίες και street dance από τον πολιτιστικό σύλλογο «BODY CONTROL»

Παράλληλες δράσεις: α) εικαστική δράση με την εκπαιδευτικό Ελένη Δημοπούλου και τον Αλέξανδρο Τσάκωνα, με τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν ζωγραφίζοντας β) ψηφιακή έκθεση φωτογραφιών με θέμα: « Σπίτι μου, σπιτάκι μου» από το εργαστήρι φωτογραφίας Δήμου Νάουσας του κ. Χρήστου Μητσιάνη, β) παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Σύνορα Κλειστά» σε σκηνοθεσία Κουφονίκου Γιάννη, παραγωγή Tim Kelly και συμπαραγωγή της Λέσχης Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «Κινηματόδροσις».

• 15.00 Δημιουργική και ψυχαγωγική απασχόληση για παιδιά από τον πολιτιστικό σύλλογο “Artville”.

• 15.30 Δράση του 3ου Γυμνασίου Νάουσας στο πλαίσιο του ERASMUS PLUS “We are European, we are equal”, «Είμαστε ίσοι μέσα από την διαφορετικότητα μας» (με παράλληλη έκθεση ζωγραφικής και παρουσίαση βίντεο

• 16.00 Ανταμώνουμε όλοι μαζί και χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς- οργάνωση και συμμετοχή των χορευτών των παραδοσιακών συλλόγων Νάουσας Πυρσός, Αράπιτσα, Βλάχοι, Άρκτος, Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες.

• 16.30 από το Ωδείο Αριστοτέλη ο Δημήτρης Δολδούρης τραγούδι και κιθάρα και Στέλιος Κοσμίδης τραγούδι- ηλεκτρική κιθάρα

• 17.30 Μουσικές μελωδίες από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Νάουσας

• 18.00 ο Μίμης Νικολόπουλος και το συγκρότημα του

• 18.30 ο Κώστας Τηλαβερίδης με την κιθάρα του

• 19.00 το μουσικό συγκρότημα «Μπούσουλας»

• 19.30 το μουσικό συγκρότημα του κ.Νίκου Χατζηνικολάου της Pfizer,

• 20.00 οι τραγουδιστές Αλίκη Γιαννικοπούλου (από Θεσσαλονίκη), ο Βαγγέλης Κόντος, Τρύφωνας Μπαϊτσης, Δήμητρα Καραφούσια, Αποστόλης Ζαφειρίου, Αργύρης Διαμαντής, Δέσποινα Παρίση.

Στην παρουσίαση και στον συντονισμό ο Γεώργιος Κασαπίδης και η Κατερίνα Βογιατζούλη.

Τα ζαχαροπλαστεία «Θανασούλης», «Σούλα», «Ρίζος» και «Τζέπος» θα προσφέρουν «Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα», το κατάστημα καφέ- μπαρ «Home» θα προσφέρει ζεστό κρασί και το κατάστημα «GRILL HOUSE Μπούκτσης» « hot dog».