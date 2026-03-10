Ύπνος: Πως μπορεί η μάσκα ύπνου να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα

Οι κουρτίνες συσκότισης, που βυθίζουν το υπνοδωμάτιο στο απόλυτο σκοτάδι, είναι ένας τρόπος να κάνετε καλύτερο ύπνο τη νύχτα. Το ίδιο μπορεί να σας βοηθήσει και το να κρατάτε έξω από το δωμάτιο τις ηλεκτρονικές σας συσκευές, όπως το κινητό ή το τάμπλετ σας. Επίσης, άλλο ένα tip είναι να φορέσετε μια μάσκα ύπνου.

Μια μάσκα ύπνου είναι ένας απλός τρόπος για να αποκλείσετε οποιαδήποτε φώτα του περιβάλλοντος τη νύχτα, ειδικά αν το πρωί ξυπνάτε με την πρώτη ηλιαχτίδα και δεν έχετε κουρτίνες συσκότισης.

Είναι μια μάσκα από μαλακό ύφασμα που καλύπτει τα μάτια σας και βοηθά τον εγκέφαλό σας να παραμείνει σε κατάσταση ύπνου. Βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και υφάσματα, αλλά όλες στοχεύουν στο ίδιο πράγμα – δημιουργούν έναν πιο σκοτεινό, πιο ήρεμο χώρο για ξεκούραση.

Ο ειδικός ύπνου Σάμουελ Γκούρεβιτς, MD, συνεργάτης της Κλινικής του Κλίβελαντ, τονίζει ότι αν και οι μάσκες ύπνου δεν αποτελούν πανάκεια για την αϋπνία, πολλοί άνθρωποι τις βρίσκουν χρήσιμες. «Ένα ασφαλές, ήρεμο περιβάλλον είναι σημαντικό για έναν καλό ύπνο και το μπλοκάρισμα του φωτός είναι μέρος αυτού», λέει ο Δρ. Γκούρεβιτς.

Ο ειδικός εξηγεί γιατί οι μάσκες ύπνου μπορούν να βοηθήσουν, ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο και πώς να βρείτε την κατάλληλη για εσάς.

Πώς λειτουργεί μια μάσκα ύπνου

Οι μάσκες ύπνου βοηθούν να μην φτάνει το φως στα μάτια σας ενώ κοιμάστε. Αυτό είναι σημαντικό επειδή είμαστε προγραμματισμένοι να ξυπνάμε σε περίπτωση που υπάρχει έστω και μια ένδειξη κινδύνου — και αυτό περιλαμβάνει και το φως. Ακόμα και μικρές ποσότητες φωτός μπορούν να σας εμποδίσουν να κρατήσετε τα μάτια σας κλειστά.

«Ο εγκέφαλός σας πρέπει να γνωρίζει ότι όλα είναι ασφαλή, χωρίς να διεγείρεται από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τεχνητού φωτός ή της τηλεόρασης», εξηγεί ο Δρ. Γκούρεβιτς. «Οι μάσκες ύπνου μπορούν να βοηθήσουν επειδή δημιουργούν αυτόν τον σκοτεινό χώρο που βοηθά τον εγκέφαλό σας να ηρεμήσει».

Το σκοτάδι ενισχύει επίσης την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που βοηθά στη ρύθμιση του κύκλου του ύπνου σας.

Μπορεί να βρείτε μια μάσκα ύπνου ιδιαίτερα χρήσιμη εάν:

Δεν έχετε κουρτίνες ή στόρια συσκότισης

Δουλεύετε τη νυχτερινή βάρδια και κοιμάστε κατά τη διάρκεια της ημέρας

Έχετε αϋπνία ή δυσκολία στον ύπνο

Μένετε κάπου με φώτα δρόμου ή φως νωρίς το πρωί

Ταξιδεύετε και μένετε σε μέρη όπου υπάρχει πολύ φως στο δωμάτιο

Οφέλη από τη χρήση μάσκας ύπνου

Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των μασκών ύπνου, αλλά εμπειρικά, φαίνεται να βοηθούν.

Αρχικά, μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας χαλαρωτικής νυχτερινής ρουτίνας που δίνει το σήμα στον εγκέφαλό σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει.

«Το να φοράτε ένα κάλυμμα ματιών όταν πηγαίνετε για ύπνο μπορεί να είναι μέρος μιας τελετουργίας που προετοιμάζει τον εγκέφαλό σας ώστε να αναγνωρίζει ότι όλα είναι ασφαλή, ήρεμα και άνετα», λέει ο Δρ. Γκούρεβιτς.

Επειδή οι μάσκες ύπνου βοηθούν στη μείωση των διακοπών από το φως, μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα του ύπνου σας και να προωθήσουν τον βαθύτερο ύπνο.

«Τα μακροπρόθεσμα οφέλη ενός καλού, υγιούς ύπνου περιλαμβάνουν μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου», προσθέτει. «Ο ύπνος είναι ένας από τους αφανείς ήρωες της υγείας μας. Τείνουμε να τον θεωρούμε δεδομένο και να δανειζόμαστε από αυτόν, αλλά επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας».

Επιλέξτε τη σωστή

Οι μάσκες ύπνου διατίθενται σε πολλά σχήματα και υφάσματα. Υπάρχουν κάποιες από μετάξι, κάποιες με πρόσθετο βάρος που ασκούν μια απαλή πίεση στα μάτια ή το μέτωπό σας ή κάποιες που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια δροσερή αίσθηση στο δέρμα σας και άλλες που θερμαίνονται.

Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συνήθειες ύπνου σας.

Όταν επιλέγετε μια μάσκα ύπνου, αναζητήστε μία που να εφαρμόζει σωστά στα μάτια, χωρίς όμως να είναι σφιχτό. Βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει στη θέση της καθ’όλη την διάρκεια της νύχτας και μπλοκάρει αποτελεσματικά το φως, χωρίς να πιέζει τα μάτια σας

Ωστόσο, μην περιμένετε μια μάσκα ύπνου να θεραπεύσει μια διαταραχή ύπνου. Εάν δυσκολεύεστε συνεχώς να κοιμάστε αρκετά καλά και ποιοτικά, μιλήστε με έναν ειδικό.

