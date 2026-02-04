Καρκίνος: Το 40% των κρουσμάτων μπορούν να αποφευχθούν – Ποιες είναι οι κύριες αιτίες

Ο καρκίνος δεν είναι αναπόφευκτος, καθώς σχεδόν τα τέσσερα στα δέκα κρούσματά του οφείλονται σε τροποποιήσιμους παράγοντες του τρόπου ζωής, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στην πρώτη του είδους παγκόσμια ανάλυση εξέτασε τον αντίκτυπο των 30 αποτρέψιμων αιτιών καρκίνου. Το συμπέρασμά του ήταν ότι το 37,8% των νέων διαγνώσεων μπορούν να αποδοθούν σε 30 αποτρέψιμους παράγοντες. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συμπεριλαμβάνονται:

Το κάπνισμα

Η καθιστική ζωή

Η παχυσαρκία

Το αλκοόλ

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Η χρήση καπνού (εκτός καπνίσματος) και άλλων ανάλογων προϊόντων

Εννέα καρκινογόνες λοιμώξεις (αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά)

13 παράγοντες στους χώρους εργασίας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση

Ο ανεπαρκής θηλασμός

Τα νέα δεδομένα δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την σημερινή (4 Φεβρουαρίου) Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Όπως αναφέρουν ο ΠΟΥ και η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας του Καρκίνου (IARC) που υπάγεται σε αυτόν, 7,1 εκατομμύρια κρούσματα καρκίνου κάθε χρόνο (επί συνόλου 18,7 εκατομμυρίων) οφείλονται σε αποτρέψιμα αίτια. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πρόληψη στην μείωση των περιστατικών.

Η νέα ανάλυση δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Nature Medicine. Βασίσθηκε σε δεδομένα από 185 χώρες που αφορούν 36 μορφές καρκίνου. Όπως έδειξε, οι τρεις κυριότερες τροποποιήσιμες αιτίες του καρκίνου είναι:

Το κάπνισμα (ευθύνεται για το 15,1% όλων των νέων διαγνώσεων ή 3,3 εκατομμύρια περιστατικά τον χρόνο)

Οι λοιμώξεις (10,2% ή 2,3 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως)

Η κατανάλωση αλκοόλ (3,2% ή 700.000 περιστατικά ετησίως)

Ποιους καρκίνους μπορούμε να αποφύγουμε

Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του στομάχου και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελούν το σχεδόν 50% των αποτρέψιμων καρκίνων.

Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλείται από το κάπνισμα και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο καρκίνος του στομάχου προκαλείται από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι οι αποτρέψιμοι καρκίνοι είναι περισσότεροι στους άνδρες. Στην πραγματικότητα, μπορεί να αποφευχθεί:

Το 45,4% των νέων καρκίνων στους άνδρες (4,3 εκατομμύρια περιστατικά)

Το 29,7% των νέων καρκίνων στις γυναίκες (2,7 εκατομμύρια περιστατικά)

Στους άνδρες, οι κυριότερες αιτίες αποτρέψιμου καρκίνου είναι:

Το κάπνισμα (23% όλων των περιστατικών)

Οι λοιμώξεις (9%)

Το αλκοόλ (4%)

Στις γυναίκες, οι κύριες αποτρέψιμες αιτίες είναι:

Οι λοιμώξεις (11% των κρουσμάτων)

Το κάπνισμα (6%)

Η παχυσαρκία (3%)

Ειδικά στην Ευρώπη, οι τρεις κύριες αιτίες αποτρέψιμων καρκίνων είναι το κάπνισμα, οι λοιμώξεις και η παχυσαρκία.

Πηγή: iatropedia.gr