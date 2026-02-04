Ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις το νερό στην Αίγινα – Τι έδειξαν οι αναλύσεις

Ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις είναι το νερό που τρέχει από τις βρύσες στην Αίγινα με κατοίκους μάλιστα να καταγγέλλουν δερματικούς ερεθισμούς και προβλήματα στα μάτια από τη χρήση του.

Το σοβαρό πρόβλημα με το νερό έχει ξεκινήσει από τις 16 Δεκεμβρίου του 2025 από όταν ο υποθαλάσσιος αγωγός που υδροδοτεί το νησί βρέθηκε εκτός λειτουργίας. Η Περιφέρεια Αττικής έκανε λήψη δειγμάτων στις 14 Ιανουαρίου 2026 και εξέδωσε πόρισμα που διαβίβασε προς τον Δήμο Αίγινας, στο οποίο τονίζει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό από συγκεκριμένες γεωτρήσεις. Η απαγόρευση αφορά πόση, ατομική υγιεινή, παρασκευή ή εμπορία προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και κάθε χρήση που έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον άνθρωπο.

Κολοβακτηριοειδή και ελλιπής χλωρίωση: Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Η αυτοψία που διενεργήθηκε έξι διαφορετικά σημεία υδροδότησης έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα:

-Στα πέντε από τα έξι δείγματα ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

-Στα μισά δείγματα το υπολειμματικό χλώριο ήταν κάτω από το κατώτατο όριο ασφαλείας, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Αίγινας ως φορέα ύδρευσης.

-Εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τη νομιμότητα των αδειών υδροληψίας.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τη δημοτική αρχή να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα, να ενημερώσει σαφώς τους πολίτες και να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους ασφαλούς υδροδότησης, όπως παροχή εμφιαλωμένου νερού ή μεταφορά νερού με υδροφόρα οχήματα ή πλοία, έως ότου αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση της νήσου.

Σε αντιδιαστολή, ο Δήμος Αίγινας, με ανάρτηση στα social media στις 20 Ιανουαρίου 2026, ενημερώνει ότι οι αναλύσεις διαπιστευμένου εργαστηρίου σε διάφορα δείγματα νερού είναι θετικές, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη και εντός των νομοθετημένων ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση.