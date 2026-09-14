Τι να κάνετε αν τα σιφόνια στο σπίτι μυρίζουν άσχημα

Έχετε καθαρίσει την κουζίνα ή το μπάνιο, όλα λάμπουν και παρ’ όλα αυτά μια άσχημη μυρωδιά επιμένει. Αν σας έχει συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι η αιτία βρίσκεται στο σιφόνι. Εκεί συγκεντρώνονται με τον καιρό λίπη, υπολείμματα τροφών, σαπούνια και άλλες ακαθαρσίες που ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές.



Πριν καταφύγετε σε δυνατά χημικά, δοκιμάστε μερικές απλές λύσεις που συνήθως αρκούν για να εξαφανίσουν το πρόβλημα.

Ξεκινήστε με καυτό νερό

Αν η αποχέτευση λειτουργεί κανονικά και το μόνο που σας ενοχλεί είναι η μυρωδιά, βράστε νερό και αδειάστε το σιγά σιγά στο σιφόνι. Η θερμότητα βοηθά να διαλυθούν λίπη και κατάλοιπα που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα των σωλήνων.

Στον νεροχύτη της κουζίνας μπορείτε πρώτα να ρίξετε λίγες σταγόνες υγρού πιάτων. Σε συνδυασμό με το καυτό νερό απομακρύνουν πιο εύκολα τα λίπη.

Η κλασική λύση που συνεχίζει να δουλεύει

Η μαγειρική σόδα και το λευκό ξίδι παραμένουν από τους πιο αποτελεσματικούς φυσικούς τρόπους καθαρισμού. Ρίξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα μέσα στο σιφόνι και αμέσως μετά μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου είκοσι λεπτά και στο τέλος ξεπλύνετε με άφθονο καυτό νερό.

Μερικές φορές το πρόβλημα είναι αλλού

Αν η μυρωδιά προέρχεται από ένα μπάνιο που χρησιμοποιείται σπάνια, ίσως το σιφόνι έχει στεγνώσει. Το νερό που συγκρατεί φυσιολογικά τις οσμές της αποχέτευσης έχει εξατμιστεί και έτσι αυτές περνούν στον χώρο. Αρκεί να ανοίγετε τη βρύση για λίγα δευτερόλεπτα κάθε λίγες ημέρες ώστε να γεμίζει ξανά το σιφόνι.

Το πιο συνηθισμένο λάθος στην κουζίνα

Τα λάδια από το μαγείρεμα και τα λίπη από τα τηγάνια δεν έχουν θέση στον νεροχύτη. Με τον χρόνο δημιουργούν ένα στρώμα μέσα στους σωλήνες όπου παγιδεύονται υπολείμματα τροφών και αναπτύσσονται δυσάρεστες οσμές. Αφήστε τα να κρυώσουν, σκουπίστε τα με χαρτί κουζίνας και πετάξτε τα στα σκουπίδια.



Λίγη φρεσκάδα στο τέλος

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, μπορείτε να ρίξετε δύο ή τρεις σταγόνες αιθέριου ελαίου με άρωμα λεμόνι ή ευκάλυπτο. Δεν αντιμετωπίζει την αιτία της δυσοσμίας, αφήνει όμως μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας.

Πότε χρειάζεται υδραυλικός

Αν η μυρωδιά επιμένει παρότι έχετε καθαρίσει το σιφόνι ή αν συνοδεύεται από αργή αποστράγγιση, γουργουρητά ή υγρασία γύρω από τις σωληνώσεις, τότε πιθανότατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχο από επαγγελματία.

Η δυσοσμία από το σιφόνι σπάνια φεύγει μόνη της. Όσο νωρίτερα αντιμετωπίσετε την αιτία, τόσο πιο εύκολα θα διατηρήσετε την κουζίνα και το μπάνιο σας πραγματικά φρέσκα και ευχάριστα κάθε μέρα.

Πηγή: spirossoulis.com