MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες, εργασίες καθαρισμού ρείθρων και οικοδομικές εργασίες στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Στρατού και Ψαρών έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τύρναβος: Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

MasterChef: Απόψε η πρώτη εξωτερική ομαδική διαδικασία της σεζόν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μαγνησία: Ναρκωτικά και όπλα σε μαντρί – Συλλήψεις και έρευνα για ευρύτερο κύκλωμα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 3 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Φεβρουαρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Νίκος Παπαθανάσης: Ας με συλλάβουν σήμερα, αν η δουλειά που κάνω δεν είναι σύννομη

ΕΘΝΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ερντογάν: Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο