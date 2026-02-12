Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες, εργασίες καθαρισμού ρείθρων και οικοδομικές εργασίες στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Στρατού και Ψαρών έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.