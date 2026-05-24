J2US: H Μαίρη Αργυριάδου και o Stan είναι οι μεγάλοι νικητές

Η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του φετινού J2US, στον τελικό που προβλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (24/5) μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο Νίκος Κοκλώνης, λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος, κάλεσε στη σκηνή όλα τα ζευγάρια και τους συμμετέχοντες του show, θέλοντας η μεγάλη στιγμή να γίνει με όλη την ομάδα του παρούσα.

Οι τρεις φιναλίστ που έφτασαν μέχρι το τέλος ήταν ο Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή , ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με την Αγγελική Ηλιάδη και η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan. Ο παρουσιαστής υπενθύμισε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του show, τονίζοντας πως τα έσοδα από τις ψηφοφορίες θα δοθούν στον σύλλογο «Στοργή».

Μετά από αρκετή αγωνία, μουσική υπόκρουση και τρεμάμενο χέρι, όπως είπε χαριτολογώντας ο Νίκος Κοκλώνης, ανακοίνωσε πως οι νικητές του 7ου J2US είναι η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan.

Το ζευγάρι ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ στη σκηνή ακολούθησαν χειροκροτήματα και συγκίνηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

