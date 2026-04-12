Ο "χάρτης" πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την ερχόμενη εβδομάδα

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους από τις 14 έως τις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Όπως φέρεσαι σου φέρονται, δεν έχω δείξει ποτέ ότι μένω κάπου για να βολευτώ

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

“Άκαρπες” οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Μελίνα Ασλανίδου ψέλνει με δέος το “Ω Γλυκύ μου Έαρ” σε μοναστήρι των Μετεώρων – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αγκαλιά με την μητέρα του στο μπροστινό κάθισμα το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα – Όλες οι αργίες του 2026

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιρανικές πηγές: Το πρόσωπο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει παραμορφωθεί, υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια