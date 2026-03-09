Flyover: Νέος 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σε νέο 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα προχωρήσουν οι αρχές σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 23:00 θα εφαρμοστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία). Η διακοπή θα έχει διάρκεια 48 ωρών και εντάσσεται στις εργασίες για το έργο Flyover Θεσσαλονίκης.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Οδός Κατσιμήδη, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται μέσω του αστικού οδικού δικτύου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην Οδός Ανθέων, με τη συνέχεια της διαδρομής να πραγματοποιείται μέσω του κέντρου της πόλης.

Παράλληλα, οι αρχές συνιστούν – ιδιαίτερα στους οδηγούς βαρέων οχημάτων – να χρησιμοποιούν τον οδικό άξονα Οδός Μοναστηρίου – Εγνατία Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Έκκληση προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης.