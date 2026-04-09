Εργασίες διαγράμμισης στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών την ερχόμενη εβδομάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στη Χ.Θ. 41+000, στον κλάδο εισόδου από Νέα Καλλικράτεια.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι περιορισμένος.

Ήδη έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να εφαρμοστούν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Γκουτέρες: Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εγείρουν “σοβαρό κίνδυνο” για την κατάπαυση του πυρός στη Μ. Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Απάντηση του ΥΠΕΞ στην προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας για “τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου: Σαν μητέρα είμαι παρούσα με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τραμπ: Ξεκινάνε σύντομα οι απευθείας συνομιλίες με τον Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: “Γιατί είστε τόσο αγενής;”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

“Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο” λέει ο πρόεδρος του Ιράν