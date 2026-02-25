ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για την έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας πριν από τα νέα εκκαθαριστικά

Κλείνει, αυτή την εβδομάδα, ο κύκλος των διορθώσεων στα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τις διασταυρώσεις, καθορίζοντας παράλληλα αν η έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας θα αποτυπωθεί σωστά στο επόμενο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Η ΑΑΔΕ είχε θέσει αρχικό ορόσημο μέσα στον Φεβρουάριο για αιτήματα διόρθωσης και στη συνέχεια έδωσε παράταση έως 28.02.2026. Παράλληλα, για τις ασφαλιστικές προβλέπεται επανυποβολή ορθών στοιχείων έως 2.3.2026, ούτως ώστε να εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το έτος, ενσωματώνοντας την έκπτωση όπου αυτή προβλέπεται.

Η διαδικασία γίνεται μέσω myPROPERTY και αφορά λάθη ή ελλείψεις στα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως ΑΤΑΚ, διάρκεια κάλυψης και στοιχεία συμβολαίου.

Για τον φορολογούμενο αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο να έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας με κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών, αλλά πρέπει να έχουν περαστεί σωστά τα στοιχεία και να αντιστοιχούν ακριβώς στο συγκεκριμένο ακίνητο. Αν εισαχθεί λάθος στη βάση, το πρόβλημα μεταφέρεται στο εκκαθαριστικό και μετά η διόρθωση γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Ειδικά όσοι ανανέωσαν συμβόλαιο ή άλλαξαν ασφαλιστική μέσα στο έτος, καλό είναι να ελέγξουν προσεκτικά την εικόνα τους.

Οι επόμενες προθεσμίες

Μαζί με το σκέλος των διορθώσεων, τρέχει και η πληρωμή της τελευταίας δόσης του τρέχοντος κύκλου ΕΝΦΙΑ που λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Για τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία ανάρτησης, οι επανυποβολές των ασφαλιστικών ολοκληρώνονται έως 02.03.2026 και ως εκ τούτου η επόμενη φάση των εκκαθαρίσεων ακολουθεί εντός του Μαρτίου.

Όσοι έχουν κάνει αίτημα διόρθωσης προτείνεται να κρατήσουν τα αποδεικτικά και να ξαναελέγξουν το αποτέλεσμα μόλις αναρτηθούν τα νέα ποσά, ώστε να διαπιστώσουν αν η έκπτωση αποτυπώθηκε σωστά. Η συγκεκριμένη προθεσμία έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος επειδή συνδέεται άμεσα με την τελική εκκαθάριση της μείωσης και όχι απλώς με μια τυπική ενημέρωση των στοιχείων και όποια καθυστέρηση στο στάδιο αυτό μπορεί να μεταθέσει την επίλυση για αργότερα.