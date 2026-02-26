MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι παρακάτω περιοχές:

  • Από τις 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. σε περιοχή του Δήμου Δέλτα: ΣΙΝΔΟΣ: Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΧΙ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΤΡ/ΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
  • Από τις 10:00 π.μ. έως 2:30 π.μ. σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης: Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αίγιο: Νέες φωτογραφίες με τα τραύματα των παιδιών – “Ο 46χρονος έκρυψε την καραμπίνα και πήγε για ύπνο”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πόρισμα-φωτιά για την έκρηξη στη Βιολάντα: Λάθος εγκατάσταση και χρόνια διάβρωση πίσω από τη διαρροή προπανίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιορδανία: Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία και τη Γάζα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αν μου έδιναν τα χρήματα που τους ζήτησα, θα πήγαινα στα J2US

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Στις αρχές Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, να μη γυρίσει η χώρα τρεις τετραετίες πίσω