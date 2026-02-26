Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι παρακάτω περιοχές:
- Από τις 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. σε περιοχή του Δήμου Δέλτα: ΣΙΝΔΟΣ: Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΧΙ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΤΡ/ΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
- Από τις 10:00 π.μ. έως 2:30 π.μ. σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης: Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ