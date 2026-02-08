Ζευγάρι στη Ναύπακτο αποκάλυψε το φύλο του μωρού από… αέρος – Το βίντεο με το εντυπωσιακό gender reveal

Ένα ζευγάρι στη Ναύπακτο, ο Βασίλης και η Τόνια, πραγματοποίησε ένα διαφορετικό gender reveal, επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τρόπο για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού τους.

Η ανακοίνωση έγινε από αέρος, όταν συγγενικό τους πρόσωπο, πιλότος αεροσκάφους, πέταξε πάνω από την παραλία του Γριμπόβου και απελευθέρωσε μπλε σκόνη, γνωστοποιώντας ότι το ζευγάρι περιμένει αγόρι.

Το γεγονός παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι, ενώ η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα nafpaktianews.gr, στο οποίο περιλαμβάνονται και προβλέψεις για το φύλο του μωρού.

Δείτε το σχετικό βίντεο