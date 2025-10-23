Τι σημαίνει το να ελέγχεις πάντα το κινητό πριν κοιμηθείς, σύμφωνα με την Ψυχολογία

Οι ψυχολόγοι υπογραμμίζουν ότι πίσω από μία φαινομενικά αθώα κίνηση, μπορεί να κρύβεται κάτι πιο βαθύ που να αφορά τον ψυχικό μας κόσμο και την αντίληψή μας.

Το να τσεκάρουμε το κινητό λίγο πριν κοιμηθούμε μπορεί να θεωρηθεί και κάτι σαν ιεροτελεστία, αφού είναι μία τόσο συνηθισμένη κίνηση που φαίνεται εντελώς αθώα και φυσιολογική. Όλοι θα μπούμε σε μία πλατφόρμα chat για να στείλουμε κάποιο μήνυμα, θα χαζέψουμε λίγο στο Instagram ή σε κάποια άλλη εφαρμογή ή θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο.

Αξίζει να μάθουμε λοιπόν την ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς από ψυχολογικής άποψης.

Ειδικότερα, το να κοιτάμε τα τηλέφωνά μας πριν τον ύπνο ερμηνεύεται ως κάτι πολύ περισσότερο από μια συνήθεια αφού μπορεί να αντανακλά έναν μηχανισμό αποφυγής, έναν τρόπο να ηρεμήσουμε το άγχος και να αποφύγουμε την εσωτερική σιωπή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει την ξεκούραση και τη συναισθηματική μας ευεξία.

Μία πράξη με συνέπειες

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Ángel Luis Guillén , το να κοιτάμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μηνύματα ή τα email λίγο πριν τον ύπνο ενεργοποιεί τον εγκέφαλό μας και καθυστερεί τη φυσική διαδικασία αποσύνδεσης. «Επιπλέον, το μπλε φως από την οθόνη επηρεάζει τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου , η οποία μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο ή να μας κάνει να ξεκουραζόμαστε λιγότερο καλά», εξηγεί.

Αποφύγετε τη σιωπή και μειώστε το άγχος

«Από μία ψυχολογική σκοπιά, αυτή η συνήθεια μπορεί συχνά να ερμηνευτεί ως τρόπος αποφυγής της σιωπής και της αυτοανάλυσης. Όταν τελειώνει η μέρα και οι εξωτερικοί περισπασμοί εξαφανίζονται, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως εμφανίζονται σκέψεις ή ανησυχίες που μας προκαλούν άγχος», εξηγεί η Beatriz Romero, ιδρύτρια και διευθύντρια της Consulta Despertares. Επομένως καταλήγουμε με μία οθόνη ακόμα και πριν κοιμηθούμε προκειμένου να αποφύγουμε τις δυσάρεστες σκέψεις και καταστάσεις που μας προκαλούν στρες.

Ένας μηχανισμός αποφυγής

Όπως εξηγούν οι ψυχολόγοι, το κινητό λειτουργεί συχνά ως μηχανισμός αποφυγής, μια τελευταία δόση ερεθισμάτων και άμεσης ικανοποίησης (μέσω ειδοποιήσεων και κοινωνικών δικτύων) που μας βοηθά να «αποσυνδεθούμε» από τις δικές μας ανησυχίες.

Μπορεί να θεωρηθεί και σύμπτωμα FOMO

Αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε επίσης να ερμηνευτεί ως σύμπτωμα του φόβου μήπως χάσουμε κάτι (FOMO, από το αγγλικό Fear of Missing Out), ένα ψυχολογικό φαινόμενο που έχει ενταθεί με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και την ψηφιακή υπερσύνδεση. Πρόκειται για την ανάγκη να νιώθουμε συνδεδεμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να μειώσουμε το άγχος ότι μένουμε εκτός του ψηφιακού κόσμου.

Αποσυνδεθείτε για να επανασυνδεθείτε

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να δημιουργούμε μια ρουτίνα χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο, όχι μόνο επειδή βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επανέλθουμε στον εαυτό μας, να καλλιεργήσουμε τη σιωπή και να μειώσουμε το άγχος που συσσωρεύεται. Σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, το να μάθουμε να κλείνουμε το κινητό μας μόλις ξαπλώσουμε μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να βρούμε την ευεξία μας.

