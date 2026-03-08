Μετά το φούξια τρένο, συρμός του ΗΣΑΠ βάφτηκε τώρα… λαχανί και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Ένα νέο, απρόσμενο στιγμιότυπο από τις γραμμές του ΗΣΑΠ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, καθώς σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εμφανίζεται συρμός βαμμένος σε έντονη λαχανί απόχρωση να κινείται στη γραμμή Πειραιάς-Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο φούξια ηλεκτρικός είχε γίνει και αυτός viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη στους επιβάτες της ίδιας γραμμής.

Τα πρώτα βίντεο είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες, με πολλούς να θεωρούν αρχικά πως πρόκειται για υλικό τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σύντομα εμφανίστηκαν δεκάδες βίντεο από διαφορετικούς σταθμούς, με επιβάτες να καταγράφουν τον εντυπωσιακό συρμό να περνά από σημεία όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο, τον Πειραιά και την Κηφισιά.

Η εμφάνιση πάντως και του νέου πράσινου συρμού φαίνεται να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον, με τους χρήστες να παρακολουθούν πλέον με ακόμη μεγαλύτερη περιέργεια τις… χρωματιστές εμφανίσεις στον ΗΣΑΠ.

Ήδη το βίντεο με τον πράσινο ηλεκτρικό έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και τα σχόλια πέφτουν… βροχή.

Δείτε βίντεο με τον ηλεκτρικό… πράσινο: