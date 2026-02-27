Τα 8 χαρακτηριστικά που έχουν τα ζευγάρια με καλή ερωτική ζωή, σύμφωνα με τους sex experts

Καναδοί sex therapists έκαναν έρευνα σε ζευγάρια για να καταφέρουν να προσδιορίσουν ποια στοιχεία – κλειδιά κάνουν την ερωτική ζωή «υπέροχη». Κατέληξαν πως υπάρχουν 8 χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσαν πως ο οργασμός δεν ήταν το πιο σημαντικό από αυτά.

Οι sex therapist Peggy Kleinplatz και A. Dana Ménard έγραψαν το βιβλίο “Magnificent Sex: Lessons from Extraordinary Lovers” («Υπέροχο σεξ: Μαθήματα από φανταστικούς εραστές»), μία δεκαετία περίπου αφού έκαναν έρευνα σε ένα μικρό γκρουπ ζευγαριών πάνω στο θέμα «καλή σεξουαλική ζωή». Στην έρευνα συμμετείχαν 64 παντρεμένα ζευγάρια, μεταξύ των οποίων ήταν 33 άντρες, 30 γυναίκες και ένα trans άτομο, οι οποίοι σημείωσαν πως είχαν το καλύτερο σεξ της ζωής τους στη διάρκεια της έρευνας. Το μέσο όρο ηλικίας τους ήταν τα 47,8 έτη. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν από 23 έως 59 ετών.

Η κύρια ερώτηση της έρευνας ήταν «Πώς θα ξεχωρίζατε το καλό από το υπέροχο σεξ;». Στη συνέχεια, έκαναν ερωτήσεις αναφορικά με τις καλύτερες σεξουαλικές εμπειρίες. Έπειτα, οι sex experts συγκέντρωσαν τα στοιχεία και κατέληξαν πως υπάρχουν 8 χαρακτηριστικά που κάνουν τη σεξουαλική ζωή υπέροχη. Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, προσπάθησαν να «διδάξουν» μια άλλη ομάδα ανθρώπων πώς να κάνουν καλύτερο σεξ με βάση αυτά τα στοιχεία.

Πριν περάσουμε στο τι έκαναν, ας δούμε ποια είναι τα 8 στοιχεία που κάνουν το καλό σεξ… καλύτερο.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό πως ο οργασμός δεν βρίσκεται στη λίστα. Ναι, συμβάλλει στην ευχαρίστηση, αλλά δεν ήταν προϋπόθεση γι’ αυτή.

Τον ανέφεραν ελάχιστοι ως σημαντικό χαρακτηριστικό, ενώ τόνισαν πως δεν ήταν το ίδιο κρίσιμο όσο τα υπόλοιπα στοιχεία του καλού σεξ, τα οποία είναι:

Το να είσαι παρών ή σύμφωνα με τα λόγια των ερευνητών, «η προσοχή σου να είναι αποκλειστικά εκεί». Βαθιά σύνδεση ή το αίσθημα του να γίνεσαι «ένα» με το ταίρι σου. Οικειότητα, εμπιστοσύνη, σεβασμός και φροντίδα για το ταίρι σου. Ουσιαστική επικοινωνία με το ταίρι σου. Να είσαι ικανή να νιώθεις όσα λέει και να παίρνεις ρίσκα. Να αγγίζεις τον άλλο τρυφερά και με αγάπη. Αυθεντικότητά και ασφάλεια. Να νιώθεις πως είσαι με κάποιον που σε σέβεται, να απολαμβάνεις τη στιγμή και όσα σου αρέσουν στη διάρκεια του σεξ. Το να «παραδίδεσαι» στον άλλο, επειδή νιώθεις άνετα. Ανακάλυψη, παιχνίδι, θετική και εστιασμένη στην απόλαυση σκέψη. Έκσταση, ευδαιμονία και ηρεμία – το να χάνεις την αίσθηση του χρόνου.

Πώς επηρέασαν την ερωτική ζωή των ζευγαριών τα παραπάνω στοιχεία:

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, οι sex therapists, ζήτησαν από 45 ζευγάρια -38 straight, ένα ζευγάρι δύο γυναικών και ένα δύο ανδρών- τα οποία ισχυρίζονταν πως έκαναν άτονο σεξ να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής σχέσεων. Για την ακρίβεια, έδιναν στα ζευγάρια εργασίες, οι οποίες δεν περιελάμβαναν ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, μα ασκήσεις για να έρθουν πιο κοντά, να επικοινωνήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες και να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη τους.

Έμαθαν, επίσης, τρόπους για να κάνουν σεξ χωρίς διείσδυση ή τεχνικές μασάζ που θα μπορούσαν να εντάξουν στην σεξουαλική τους ζωή.

Μετά τα μαθήματα οι ερευνητές συζήτησαν με τους συμμετέχοντες και οι πλειοψηφία τους παραδέχτηκε πως εντόπισε βελτίωση στη σεξουαλική του ζωή.

«Ναι, όντως είδαμε διαφορά. Υπήρχε λιγότερο στρες και πίεση. Νιώσαμε ιδιαίτερα ξεχωριστοί», είπε ένα από τα ζευγάρια που έλαβαν μέρος για την έρευνα.

