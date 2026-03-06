Οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να μείνουν μόνοι στη ζωή

Το να μη βρίσκεται κάποιος σε σχέση από επιλογή, φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Το γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να βρίσκονται σε μία σχέση που τους δεσμεύει περισσότερο, όπως ένας γάμος, παραμένει ένα μυστήριο. Ωστόσο, μια νέα μελέτη εστίασε στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κάνουν αυτή την επιλογή.

Στη μελέτη με τίτλο «Differences Between Lifelong Singles and Ever-Partnered Individuals in Big Five Personality Traits and Life Satisfaction», που δημοσιεύθηκε στο Psychological Science, οι ερευνητές είχαν ως στόχο να ανακαλύψουν τι κοινό έχουν οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε μακροχρόνιες σχέσεις ή γάμους, με λίγα λόγια οι singles.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, οι άνθρωποι με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι πιο πιθανό να μείνουν για πάντα μόνοι:

Οι συγγραφείς της μελέτης δήλωσαν: «Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από το SHARE, μια μεγάλη, αντιπροσωπευτική μελέτη πάνελ που περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 140.000 ερωτηθέντες από 28 χώρες (27 ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ)». Σύμφωνα με το The Big Think, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα «πέντε μεγάλα» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και διαπίστωσαν ότι τρία από αυτά δεν ήταν τόσο κοινά μεταξύ εκείνων που παρέμειναν εργένηδες: η εξωστρέφεια, το πόσο ανοιχτόμυαλος είναι κάποιος και η ευσυνειδησία.

Η έλλειψη εξωστρέφειας

Σ’ ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Interventions for Addiction σημειώνεται: «Η εξωστρέφεια αναφέρεται στην τάση να εστιάζουμε στην ικανοποίηση που λαμβάνουμε από τους εξωτερικούς παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Είναι, δηλαδή, το αντίθετο της εσωστρέφειας». Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση όταν βγαίνετε ραντεβού. Η επιθυμία να αποφεύγει κανείς τα κοινωνικά περιβάλλοντα ή τις αλληλεπιδράσεις με άλλους μπορεί εναλλακτικά να εκληφθεί ως αδιαφορία για τον σύντροφό του ή ως απάθεια απέναντι στις τυπικές δραστηριότητες γνωριμιών. Η έλλειψη εξωστρέφειας σημαίνει ότι δεν είστε χαλαροί και άνετοι, πράγμα που δείχνει ότι μάλλον δυσκολεύεστε με τις αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, αν είστε πιο εσωστρεφείς, είναι πολύ πιθανό να έχετε λιγότερες πιθανότητες να γνωρίσετε άτομα, να αναζητήσετε τη συντροφιά τους και κατά συνέπεια να κάνετε κάποια σχέση.

Δογματική τάση στη ζωή

Το να είναι κάποιος λιγότερο ανοιχτός σε νέες εμπειρίες μοιάζει αρκετά με το να είναι λιγότερο εξωστρεφής. Αν είστε εκ φύσεως κλειστός άνθρωπος, τότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να τους δεχτείτε στη ζωή σας. Το Healthline επεσήμανε σε άρθρο του ότι οι σοβαρές περιπτώσεις ανθρώπων κλειστού χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο να γίνει κάποιος συναισθηματικά μη διαθέσιμος, κάτι που είναι επιζήμιο για τις σχέσεις. Δεν αρέσει σε όλους να μιλούν συνέχεια για τα συναισθήματά τους, αλλά σε μια σχέση είναι σημαντικό να συνδεόμαστε και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Έλλειψη ευσυνειδησίας

Η ευσυνειδησία έχει να κάνει με την επίγνωση των πράξεών μας και την επίδραση που μπορεί να έχουν στους άλλους. Αυτό, για αρκετά προφανείς λόγους, μπορεί να λειτουργήσει απόλυτα θετικά σε μία σχέση. Αν είστε ευσυνείδητοι, είναι πιο πιθανό να είστε σε αρμονία με τις ανάγκες και τα συναισθήματα του συντρόφου σας και να έχετε μια γενική επίγνωση του πώς επηρεάζετε αυτά τα πράγματα. Γράφοντας για το Psychology Today, η Dr. Jessica Koehler δήλωσε: «Οι Donnellan, Conger και Bryant (2004) διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη ευσυνειδησία στον έναν ή και στους δύο συντρόφους σχετίζεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση και χαμηλότερα επίπεδα συγκρούσεων».

Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς ακριβώς γιατί κάποιος θα παραμείνει μόνος, καθώς ο καθένας έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών των τριών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και του να μένεις μόνος για πάντα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι καμία κατάσταση δεν είναι μονοσήμαντη. Κάποιοι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να βρίσκονται σε απόλυτα υγιείς σχέσεις και κάποιοι που είναι μόνοι μπορεί να μην ταιριάζουν καθόλου σε αυτό το καλούπι.

Πηγή: marieclaire.gr