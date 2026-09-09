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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 9 Σεπτεμβρίου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου:

1861 Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομικής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

1886 Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.

1967 Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Έβρο με τον τούρκο πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

1971 Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο «Ολλανδός».

1974 Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.

1984 Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.

Γεννήσεις

1882 Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. (Θαν. 5/3/1964)

1922 Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 30/3/2020)

1960 Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. («4 Γάμοι και μία Κηδεία»)

Θάνατοι

1901 Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. (Γεν. 24/11/1864)

1976 Μάο Τσε Τουνγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Kίνας. (Γεν. 26/12/1893)

2019 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 5/11/1956)

Γιορτάζουν

Άννα, Ιωακείμ, Ιωακειμία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις

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